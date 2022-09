Oktoobri keskpaigani jätkuvale õppusele Okas 22 kutsutud reservväelased said koju

"Eesti aegade suurim lisaõppekogunemine näitas, et meie reservarmeel põhinev riigikaitsemudel on olnud õige valik," ütles kaitseminister Hanno Pevkur ja lisas, et on oluline, et Eesti lihviks kogu tegevusahelat alates valitsuse otsusest kuni iga reservväelase ja kaitseliitlaseni välja. "Peame olema valmis reageerima igal ajal mistahes olukorrale. See on meie riigikaitsemudeli lahutamatu osa, mis aitab meil muutuda aina paremaks," jätkas ta.