Vinni spordikompleksi ühekordne lisarahastus tekitas volikogus pingeid

Spordikompleks taotles toetust elektriarvete tasumiseks. "Võlgnevus elektriarvetes on tekkinud ülikõrgete elektrihindadega juulis ja augustis 2022. aastal. Elektriarvete tasumiseks septembris Vinni Spordikompleksil vahendid puuduvad. Peale suvel tekkinud elektriarvete tasumist saame sõlmida universaalteenushinnaga elektrilepingu AS Eesti Energiaga. Järgnevatel kuudel tasub AS Vinni Spordikompleks kulud ise," oli kirjas taotluses.

Evelin Poolamets märkis selle peale, et on lisaraha küsimisest hämmingus. "Tuleb välja, et eraettevõte tahab, et me (vald – toim) maksaks nende elektriarve kinni," ütles volinik ja lisas, et kui septembrikuu arvet maksta ei suudeta, tuleks välja kuulutada pankrot.