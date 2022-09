Vaade: miks nad oma tsaari(le) kapuutsi* ei saada?

Ei saa ega tohi mõõta tervet rahvust ühe joonlauaga. Iga rahva hulgas on pätte, kaabakaid, geeniusi, toredaid inimesi. Ja siis on veel hall mass, kes moodustab enamuse ja annab oma rahvusele ning riigile näo. Venemaal on selle halli massi motoks “Et ma oma peaga mõtlema ei peaks”.

Venemaa nägu ja rinnaesine on sealse halli massi soovil pori täis. Tegelikult mitte pori, vaid lausa sedasamust. Määrijateks on nad ikka ise. Viskasid end maoli maha ja püstitõusmise asemel püherdavad edasi. Tulemuseks on see, et vanemat s...ta pole enam tõesti näha, sest see kattub järjest värskema roojakihiga.