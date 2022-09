Uuringust selgus, et kuigi 59 protsenti noortest pidas peamiseks keskkonnasäästlikke valikuid takistavaks teguriks rahapuudust, oli 12 protsendiga teisel kohal põhjendus, et säästvamate valikute tegemiseks puudub neil piisavalt aega, et see tegevus harjumuspäraseks muuta. Kuus protsenti märkis, et paraku ei paku ettevõtted ja organisatsioonid jätkusuutlikke valikuid lihtsalt piisavalt.

Lausa 92 protsenti vastas, et kui noortel oleks rohkem rahalisi võimalusi ning pere, tööandja, kooli, kogukonna ja teiste toetus, teeks nad märksa rohkem säästvamaid valikuid. “Küsitlus näitab selgelt, et noored on vägagi orienteeritud keskkonnasäästlike valikute tegemisele, kui neile vaid selleks võimalus antaks,” kõneles võistluse Solve for Tomorrow juht Egle Tamelyte ja lisas, et sellised vastused on täiesti iseloomulikud nooremale generatsioonile, keda seepärast tihti kutsutakse ka roheliseks generatsiooniks. “Seda seepärast, et paljud nende tarbimisharjumused on mõjutatud jätkusuutlikkusest. Ja neid otsuseid teevad nad tihti alateadlikult, sest nad on sünnist saati keskkonnateemas sees,” selgitas Tamelyte.