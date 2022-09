Kodumasinate garantiist, remondist ja garantiiremondist

Kui kodumasinal on kehtiv garantii tootjalt, tuleb see kõigepealt ära kasutada. Elektroonilistele kodumasinatele annavad tootjad praegu keskmiselt kaheaastase garantii, mõned kauplused pakuvad lisatasu eest sellele veel pikendust. Garantiiajal remonti saadetud kodumasinatest umbes veerandil on kallal rike, mis on tekkinud näiteks kliendi enda teadmatusest või valest paigaldusest ja mida garantii paraku ei kata.