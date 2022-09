Galerii ⟩ Kaitseväe demineerijad leidsid Lääne-Virumaal tuhat lõhkekeha

"Tahtsin kontrollida vana legendi, mille kohaselt olid sellel alal II maailmasõja ajal sakslaste laskemoonalaod," ütles kaitseväe demineerimiskeskuse demineerija veebel Mario Maripuu. "Hiljem Nõukogude Liidu okupatsiooni ajal maeti sealt kokku korjatud lahingumoon maha. Mõni aeg tagasi käisin seal luurel ning tuli välja, et midagi seal on. Ma aga ei osanud ettegi näha, et me nii palju lõhkekehi sealt ühe päevaga leiame."