Oktoober on ebaseaduslike relvade ja lõhkematerjali loovutamise kuu

Ohtlike ja keelatud esemete loovutamise kampaania on järjestikku juba neljas, mille käigus on inimesed politseile ja päästeametile oma kodudest ära andnud sadu ebaseaduslikke tulirelvi ja hulgaliselt lõhkekehi ning -ainet. Kampaania kestab terve oktoobrikuu ning selle eesmärk on vähendada inimeste kodudes leiduvate keelatud ja ohtlike esemete hulka.

PPA politseileitnandi Riita Proosa sõnul juhivad korrakaitsjad ühes koostööpartneriga üleriigilise kampaania korras kogukonna tähelepanu ebaseaduslike esemete loovutamisele kord aastas, kuid tegelikult saab koju jäänud ohtlikke esemeid karistust kartmata vabatahtlikult loovutada mitte ainult oktoobrikuus toimuva kampaania vältel, vaid ka muul ajal. Proosa toonitas, et kui kellelgi on enda või lähedase majapidamises ebaseaduslikke relvi, nende osi või lõhkematerjali, siis tuleb helistada häirekeskuse numbril 112 ning sellest teada anda. "Kirjeldada tuleks võimalikult detailselt, millise esemega on tegu, kust see ese leiti ning kus ohtlik ese parasjagu asub," selgitas Proosa. Seejärel tulevad politseinikud või demineerijad, kes keelatud esemed endaga kaasa viivad. "Mitte mingil juhul ei tohi ise püss seljas või lõhkematerjali pakk kaenlas politsei- või päästeametihoonetesse kohale tulla," rõhus Proosa.