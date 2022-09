Eesti Corvette‘i klubi lõpetab hooaja laupäeval Rakvere keskväljakul

Eesti Corvette'i klubi lõpetab demoüritusega oma tänavuse hooaja. Seda teevad nad juba teist aastat järjest Rakveres. Klubi juhi sõnul said nad eelmisel aastal nii hea vastuvõtu osaliseks nii linnajuhtide kui pealtvaatajate poolt, et tulevad hea meelega tagasi.

"Meie mure on alati see, et vajame küllaltki ilusat ja tasast pinda, kuna autod on väga madalad. Iga parkimisplats selleks ei sobi. Selle saamine sõltub puhtalt linnajuhtidest," ütles Margus Kärt ja lisas, et mitte igas linnas pole neid nii hästi vastu võetud.