Lauri Täht ja Taavet Niller on ühiselt muusikat teinud varemgi – neil on folgikõlaline ansambel Tintura, kuhu kuulub lisaks veel lauljatar Karoliina Kreintaal. Huvitav fakt n!na kohta on aga see, et muusikud pole tegelikult veel kordagi kolmekesi ühte prooviruumi jõudnud. See tähendab, seda, et nende seni loodud muusika on sündinud läbi interneti, nagu koroonaaastatele omaseks saanud.