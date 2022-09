Tantsusaatesse lisab tähesära Ülle Lichtfeldt

Ülle Lichtfeldti sõnul on "Tantsud tähtedega" väga ilus meelelahutus ning kui kui talle tehti ettepanek saates osalemiseks, nõustus ta üsna ruttu. "Mulle on ka varem pakutud, aga siis oli tunne, et oi, mul on kiire ja oi, äkki ma ei saa hakkama. Nüüd on mul kiirem kui kunagi varem, aga hakkama pean saama," lausus näitleja.

"Ega kerge ei ole, aga ma pole jõudnud isegi kahetseda - pole aega olnud," ütles Ülle Lichtfeldt. "Väga oluline on, et see saade on heategevuslik toetuseks Vähiliidule. No mis on minu ponnistused ja kannatused selle kõrval, keda saade toetab. Kaua ma saates vastu pean, vahet ei ole. Annan oma panuse ja nii ongi."

Kuna Ülle Lichtfeldt käib Rakvere teatriga etendusi andmas üle Eesti ja tema treener Marko Mehine elab Tartus, klapitatakse treeningupaiku marsruudil Rakvere-Tartu-Tallinn, aga kui vaja, ka Pärnu-Paide-Haapsalu. Trenni on tehtud terve septembrikuu kolm-neli korda nädalas.