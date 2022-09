Raul Orav: "Kui mängus on inimene, siis inimene eksib"

Raul Orav on IT valdkonnas tegutsenud kogu oma teadliku elu, arvutitega puutus ta kokku juba algkoolis. Ta on kursis nii võimaluste kui ka ohtudega, mida digimaailm pakub. Sügavamat huvi elu ja filosoofia vastu väljendab ta aeg-ajalt kolumnistina Virumaa Teatajas.