Nädala kaja: kriisiks tuleb valmistuda rahulolu ajal

Meil Eestis on pealtnäha kõik rahulik. Otsest ohtu ei ole. Arvestame sellega, usume ja usaldame riigijuhte ja kaitseeksperte, kes meile sellise sõnumi toovad. Aga viimased kuud on näidanud, et meie idanaaber on ettearvamatu, pahatahtlik ja ebausaldusväärne. Ja üha rohkem hakkab paistma, et meil puudub tegelikult plaan. Mis saab siis, kui ...?