Tilluke Säde magas volikogu istungid edukalt maha

Vallavolinik Airi Raus rääkis, et kui ta augustis esimest korda beebiga istungile oli tulnud, olid kaasvolinikud beebi üle vaadanud ning töö oli jätkunud tavapärases rütmis. “Ma julgeks öelda, et meie volikogu on ka beebi saalis soojalt vastu võtnud,” ütles Raus.

Kolmapäevasel istungil sai pisikesel inimesel korraks uni otsa ja kõht läks tühjaks. Raus tunnistas, et beebi nutab siis, kui tal mingi mure on. “Tuleb mure ära lahendada ja ta on jälle omadega rahul. Ta toimib nagu iga teine tavaline inimene, me kõik pistame kisama, kui kuskilt paha on,” kõneles Airi Raus. Samal ajal kui vallavolinikud ja vallajuhid tähtsaid asju arutasid, tegi Säde mõned nõudlikud vääksud. Kogenud ema juba teadis, milles mure. Tülikad üleriided maha kooritud, muutus rahulikult hällis nohisev beebi korraks rahulolematuks väikeseks tegelaseks.