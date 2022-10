Kaka ruttu, karu tuleb! Kuidas metsas number kahel käia?

Kui välikäimlaga RMK platsi matkaraja läheduses pole, on tualetiks metsaalune ja see võib algajale matkajale tekitada mõningat ebamugavust ja isegi hirmu. "Siin passib vana hea ütlus, et harjutamine teeb meistriks ning ebamugavus kaob, kui metsavetsus käimist natuke praktiseerida," ütles Karmen.