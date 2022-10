Vinni tehnikapäev pakkus keskkonnateadlikku kummivilinat

Kooli ette pargitud Pobeda tagaistmelt paistis ka uhke karikas, mille Merilo ise viimasel Monte Carlo elektriautode maratonil sama auto roolis võitis. Uunikumi ümberehitamist alustas mees 2004. ja lõpetas 2006. aastal, kuid "Pobeda" kõpitsemisest unistas ta juba kuueaastaselt. "Tollal polnud üldse väga palju autosid ja "Pobeda" oli mu lemmik. Aastakümneid hiljem jõudsin selleni, et panin kokku oma kaks unistust – ilusast autost ja keskkonnasõbralikust sõidukist," rääkis meistrimees. Mida vanem auto, seda kergem on teda elektriliseks muuta. Vanemates pole nimelt keerulisi elektroonilisi seadmeid, mida tuleks teistmoodi tööle panna.

Kui palju maksab vana auto muutmine uueks, pea hääletult sõitvaks elektriautoks? See on Merilo sõnul keeruline küsimus, kuna muutujaid on valemis palju. Aga kui korralikult teha, algab minimaalne kulu 15–20 tuhandest eurost. Pärast 2006. aastal lõpetatud "Pobedat" on Merilo ja tema tiimi käe all elektrimootori saanud sõidukeid kuskil kümne ja kahekümne vahel. Nende seas ka sel aastal tehtud Wolkswageni legendaarne hipibuss ja Porchse 316 replica.