Rakveres avatakse elektriliste driftikartide sisehall

Tallinnas on olemas sisehall driftirattaga sõiduks, kuid Rakveresse loodav keskus saab olema Eesti esimene elektridriftikartide sisehall, rääkis halli loomise idee üks autoritest, driftikartide ja automudelismi entusiast, Vinni-Pajusti kooli õpetaja Mart Pitsner. Lähimad sellist siserajad Euroopas asuvad tema sõnul Lätis, kus on neid lausa kaks. Järgmised on aga alles Saksamaal ja Türgis.

Kohe, kui rada avatakse soovib Pitsner luua ka kontakti Läti radadega, et arendada kahe riigi harrastajate koostöövõrgustikku. Just Lätist sai ta kunagi idee elektrilisete driftikartidega Eestis tegelema hakata. Pitsneri sõnul arvas ta pikki aastaid, et tegeleb ainsana Eestis selliste sõiduvahenditega, kuid selgus, et ka Ida-Virumaal oli umbes samal ajal üks harrastajate seltskond.