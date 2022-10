Nädala algus tuleb tuuline ja sajune

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva vahelduva pilvisusega ilm ja üksikutes kohtades sajab vihma. Puhub idakaaretuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 3-8, rannikul kuni 11 kraadi. Esmaspäeva päeval on Ida-Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma. Lääne-Eestis on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kirde- ja põhjatuul 7-12, puhanguti 16, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti 20 m/s. Sooja on 7-13 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Ida-Eestis sajab vihma ja sadu on kohati tugev. Puhub põhjatuul 8-15, saartel ja rannikul puhanguti 20 m/s. Hommikuks tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 5-11 kraadi. Teisipäeva päeval on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida-Eestis on pilves ja vihmane, pärastlõunal sadu järk-järgult lakkab ja õhtuks pilved hajuvad. Puhub põhja- ja loodetuul 6-12, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja on 7-13 kraadi.