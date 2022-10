Rakveres hakatakse looma improteatristuudiot

Koos hakatakse käima Vallikraavi tänaval Rakvere Waldorfi lasteaia hoones. Maja hiljuti valmis ehitatud teisel korrusel leidis Mesipuu-Veebel selleks sobiva, aimatava lavaosaga saali, mis pole liiga väike ega liiga suur. Eriti just varasema improkogemuseta huvilistele on vaja alustamiseks veidi turvatunnet, selgitas näitleja. Tema kinnitusel on eelmisel nädalal sotsiaalmeediasse riputatud kuulutuse peale esimesed huvilised juba registreerunud.