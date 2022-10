Vahula põhjaranniku külalugude sarjas on varasemalt ilmunud "Letipea Lood" ning "Toolse ja Lood". Nüüd saab see lisa raamatuga "Rutja Eisma Vainupea ja Lood".

Uus teos on 80 lehekülge paks, millest 20 lehekülge moodustavad fotod, 60 lehekülge tekst. Vahula sõnul on ta tiraažiks kavandanud 250 eksemplari, millest vabamüüki läheb 200. Tegemist on üsna spetsiifilise nišitootega.