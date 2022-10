Rakvere valla õpilastel läheb kooli sõit lahedamaks

Lastevanemad Uhtnast, Veltsist ja Vaekülast pöördusid e-kirjadega ja telefonitsi valla haridus- ja noorsootöönõuniku poole probleemide pärast õpilaste Rakverre kooli minekul. Lasila piirkonna lastevanemad ja Lasila põhikool pöördusid vallavõimude poole maakonnaliini ühe väljumise ärajäämise tõttu Lasilast. See tõi olukorra, kus õpilased ei saa osaleda kooli huviringis ega noortekeskuse tegevustes, samuti käia järele vastamas.

Rakvere vallavalitsus on pöördunud vedajate poole palvega muuta sõidugraafikuid, kuid on saanud eitava vastuse. Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev rääkis probleemist Lääne-Viru Omavalitsuste Liidus. Et ühistranspordiga seonduvalt ei ole tekkinud probleeme mitte ainult Rakvere vallas, vaid ka Haljala ja Viru-Nigula vallas, otsustati teha ühispöördumine Põhja-Eesti ühistranspordikeskusele bussiliinide graafiku muutmiseks.