Rakvere teater otsib laheda lohe mune

Jõululavastuse "Lohe linna all" juurde kerkib isevärki lohe elamine, kust ei puudu ka lohebeebide lastetuba. Just sinna tuppa kogutakse kokku laste meisterdatud fantaasiaküllased lohemunad ning seal saavad nad hella hoole ja armastuse abil kooruda ja südamlikeks lohelasteks sirguda.

"Lohe linna all" on Helen Rekkori lavastatud ja ukraina muinasjuttudel põhinev visuaalne koguperelavastus, kus mängivad Margus Grosnõi, Tiina Mälberg, Anneli Rahkema, Tarvo Sõmer ja Grete Konksi (külalisena). Lavastuse kunstnik on Jaanika Jüris. Tükk "Lohe linna all" esietendub 10. detsembril.