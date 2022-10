Puhka rahus: lahkus Rakvere linnuse eesel Mickens

Tarzan on Rakvere linnuse hobune, kelle vanus jääb kahekümne kanti. Mickens oli ligikaudu sama vana linnuse eesel. "Ainuke häda oli eeslil see, et ta oli ülekaaluline," ütles direktor.

Helistajaks, kes pühapäeva hommikul kurva uudise edasi andis, oli talitaja Lyan. "Ma muidugi küsisin kõigepealt, et oled sa kindel, et eesel ikka surnud on. Siis me olime kahekesi seal ja kui teised töötajad saabusid, siis kõigile oli see suur ehmatus," jätkas Eesmaa.