Juhtkiri: õnnetus hüüab tulles

Nädalavahetusel tabas õnnetus jahimehi – rohu sees salakavalalt passinud vana kaev nõudis ohvri. Samas võib öelda, et selliste õnnetuste ärahoidmiseks peaksid just maaomanikud hoolsad olema, sest kaev on olnud igas taluhoovis ja järelikult on see ka igas mahajäetud talu hoovis. Kui nende kaevude avad kaetigi kunagi laudadega, siis ajapikku on need pehkinud ja kaevudest saanud hästi varjatud püünised.