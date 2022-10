Intervjuu ⟩ Arg Part haudus välja debüütalbumi "Inkubaator"

Arg Part alustas tegevust 2017. aastal, kui koolivennad Johannes Pihlak, Harmo-Ron Kallaste ja Karl Vilhelm Valter leidsid, et tuleb teha suurepärast emakeelset funk-muusikat. Nüüdseks on ansambel kasvanud seitsmeliikmeliseks, liitunud on Peeter Johannes Priks (basskitarr), Artur Leppik (tenorsaksofon), Ingmar Nõmmann (trompet) ja Marko Lillemägi (altsaksofon).

"Inkubaatori" materjali on bänd juba oma kontsertidel publikule tutvustanud, tagasiside toel on albumile pääsenud viimseni viimistletud palad. See on ka üks põhjus, miks kogumikuga nõnda kaua aega on läinud – toetajad hakkasid sellele hoogu andma juba mullu jaanuaris.