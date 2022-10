Jalgpallihalli ehitamine vajab uut otsust

Rakvere linnavalitsus on kätte saanud ehitusfirmade pakkumised jalgpalli sisehalli ehituseks. Kuna aga tegemist oli riigihankega, on vaja kontrollida pakkumiste vastavust nõuetele ja seetõttu ei saa linnaametnikud öelda, millise hinnaga on ehitajad valmis jalgpallihalli rajama.