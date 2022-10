Kadrina keskkooli tunniplaan tekitab kohati meelepaha

Valimisliidu Koduvald esindajad Ben Lilleoja ja Jaanus Reisner sõnasid, et Kadrina keskkooli olukord on katastroofiline. "Kohe tuleb vaheaeg ja veel ei ole tunniplaanigi," ütles Lilleoja istungil. Lilleoja rääkis, et on inimestega suheldes jõudnud arusaamiseni, et tunniplaaniprobleem on õppejuhi taga. "Tema koostab tunniplaani ja kontrollib õppekava täitmist. Tahame ise ka aru saada, et milles asi. Lahendame asja ära, sõbrad, me ei ole siin tülitsemiseks. Meil ei ole soov kakelda, meil on soov asi käima panna," kõneles Lilleoja.

Hiljuti Kadrina vallavolikogu asendusliikmeks saanud ja hariduskomisjoni esimeheks valitud Meelis Stern valimisliidust Tegu Seob ütles, et on perega arutanud, ning tõdes, et kindlasti on koolis segadust. "Vana direktor lahkus ja uus tuli. Ma ei näe seal midagi katastroofilist," lausus Stern, kel käib Kadrina koolis kaks last. "Väide, et puudub tunniplaan, ei pea paika," sõnas ta. Stern ütles, et on naabrite ning teiste lastevanematega sel teemal kõnelenud ja nemadki on tunnistanud, et vajalik info on koolist olemas.