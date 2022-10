Eesti ja Soome president külastasid Tapa sõjaväelinnakut

Taani kontingendi vanem rahvuslik esindaja kolonelleitnant Poulsen saabus kompaniisuuruse tanki- ja toetusüksusega Tapale kaks nädalat tagasi. Selle aja jooksul on nad saanud tutvuda kohalike oludega ja koguni paar tanki muda sisse kinni sõitnud. "Meil on kohalike käest palju õppida, sest siinne maastik on väga erinev sellest, millega harjunud oleme. Eesti loodus on väga ilus, aga tankiüksuse jaoks liiga kitsaste liikumiskoridoridega," rääkis Poulsen ja lisas, et on väga rahul Tapa garaažide ja kasarmutingimustega.