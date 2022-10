Häirekeskuse kuu: purjus mees kutsus endale politsei, üks kodanik palus abi nõidadega võitlemisel

Helistaja kutsus välja kiirabi, sest tal endal polnud kodus peavalurohtu. Purjus kodanik nõudis iseendale politseid, et kainenema saada ja ähvardas suvalist autot lõhkuma hakata, kui politsei ei tule. Need on paar äärmuslikumat näidet 15 458 kõnest, mis tehti septembris hädanumbrile Ida- ja Lääne-Virumaalt.