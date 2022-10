Musta kassi kuul ootab kodu kolmteist nurrmootorit

Varjupaikade MTÜ korraldab mitmendat aastat oktoobris musta kassi kuud, sest miskipärast soovitakse musti värve kasse kõige vähem koju võtta. "Triibik ja must kass on nii-öelda tavalised kassid, keda väga ei taheta. Rohkem eelistatakse siiamilaadseid, hallikaid pika karvaga või punaseid, sellised vähe elegantsemaid kasse," rääkis Rakvere koduloomade varjupaiga kassitalitaja Aveli Allikas. Naine väljendas nördimust, et kasse tullakse valima välimuse järgi. "Meie jaoks loom on loom, mis seal vahet, mis värvi ta on," ütles Allikas ja lisas, et oluline on hoopis klapp neljajalgsega.