Enefit Greeni tootmise eest vastutav juhatuse liige Innar Kaasiku ütles, et on õnnetusjuhtumid tuulikutes harvad, kuid nende lahendamine nõuab head ettevalmistust. "Selline õppus on Eestis esmakordne. Teeme kõik endast oleneva, et õnnetusi ei juhtuks. Samas peame olema valmis tegutsema ja päästjaid igakülgselt toetama, et abi andmine ei viibiks. See eeldab head koostööd ja info liikumist ning ka valmisolekut vahendite, juhendamise ja ligipääsu tagamise näol,“ ütles Kaasik.