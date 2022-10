Põhikoolide töö- ja käsitööõpetus käib uues keskuses täistuuridel

Rakvere põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskuse juhataja Martin Kink ütles, et õpilaste taseme erinevuse tõttu tegeletakse käesoleval aastal peamiselt taseme ühtlustamisega. "On neid, kes pole tehnoloogiaõpet näinudki. Näiteks üks õpilane hoidis trelli esimest korda elus käes, sest isa pole tal seda varem teha lubanud. Ja nad siis ongi öelnud, et aitäh õpetaja, et sa mul seda teha lubasid. Lastel ei lubata tänapäeval midagi teha. Kuidas nad siis õpivad?" rääkis ta. Õpetaja sõnul on töö- ja tehnoloogiaõpetus vahva aine, kus keemia ja füüsika kohtuvad ning asju saab päriselt valmis teha.