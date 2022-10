Juhtkiri: et eakad püsiksid

Vanainimesele, kes on eluaeg metsas käinud ja tunneb kodumetsa paremini kui oma sahvrit, on väga raske selgeks teha, et ühel pahal päeval võib ta kõigest hoolimata sinna metsa jääda. Olgu siis terviserikke tõttu või vaimu väsimise pärast. Mets on salakaval, sinna on endalegi ootamatult eksinud ka kõige paadunumad looduseinimesed.