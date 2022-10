Oleg Gross tegi järjekordse annetuse: Ukraina poole lähevad teele tema ostetud buss ja 500 tekki

Grossile kuuluva OG Elektra logistikalao ees laaditi täna ettevõttes töötavate ukrainlaste silme all vanemasse Volvo kaugliinibussi Ukrainasse saadetavat kaupa. 500 tekki ettevõtja isikliku panusena ning veel hulk muud kraami, mis on ostetud Eesti elanike annetatud raha eest. Pakkidesse oli lisatud südamlikke kirju ja näiteks ka Kaido Höövelsoni visiitkaart, kes ilmselt oli ostnud Ukrainasse saatmiseks termopesu. Üks organisatsioon, mis abi vahendamisega tegeles, on aga näiteks meie maakonnas tegutsev MTÜ Muru Motoklubi.

Ka Oleg Grossi ostetud buss on annetus ning jääb Ukrainasse: hakkab sõitma Ukraina riikliku raudteefirma all ja vedama inimesi, kes vajavad evakueerimist venelaste käest tagasi vallutatud aladelt. "Evakueerimine on Ukrainas suuresti raudteefirma ülesanne, aga paljud raudteesillad on puruks ja bussid on hädavajalikud sellistest kohtadest ümber sõitmiseks," selgitas Sergei Krivenko, kes Ukraina esindajana aitab abisaadetisi kohale toimetada.