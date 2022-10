Galerii ⟩ Lääne-Virumaa aasta õpetajatele jagati tunnustust

VIROL-i tegevjuht Sven Hõbemägi ütles oma sõnavõtus, et Sõmerule kutsutud õpetajad on eeskujuks oma kolleegidele, õpilastele ja ühiskonnale tervikuna. "Te annate edasi oma hindamatuid teadmisi ja olete väärtuste ja eeskujude edasikandjad. Muu hulgas annate noortele teadmisi, kuidas olla parem inimene ja kuidas teha parimaid valikuid," rääkis Hõbemägi. Tema sõnul saavad just õpetajad seista hea selle eest, et noortel säiliks uudishimu ja avastamisrõõm.