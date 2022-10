Festhearti avab sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo

"Kõikide sotsiaalteenuste pakkumisel ja võimaldamisel vaatame me Eestit ühtse tervikuna," ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. "Selleks tagame igale piirkonnale võimalused luua uusi sotsiaalteenuseid ja koolitame ka kohalikke sotsiaaltöötajaid kohanema ühiste väljakutsete ees," lisas Riisalo.

"Mul on hea meel, et Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasabil on Ida- ja Lääne-Virumaale suunatud investeeringuid ka seniste suurte institutsionaalsete erihoolekandeasutuste reorganiseerimiseks, pakkudes seeläbi psüühilise erivajadusega inimestele paremaid elamis-, õppimis- ja töötamistingimusi," lisas sotsiaalkaitseminister.