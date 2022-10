Vanametalli taaskasutusettevõte Kuusakoski korraldab kampaania Nutijaht, et koguda kokku üle kogu Eesti kasutamiskõlbmatuks muutunud väikeelektroonikaseadmed ja niimoodi tõsta noorte inimeste teadlikkust elektroonikajäätmete osas.

"Elektroonilised jäätmed on kõige kiiremini kasvav prügiliik ning oluline on kõikide teadlikkus ja panus, et seda vähendada," ütles Kuusakoski juhatuse esimees Urmo Viisitamm.