Kas saunahaldjas vallasauna ikka läheb?

aunad on olnud kultuslikud paigad Põhjala rahvaste elus. Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja kirjutaja Andres Heinapuu kinnitas, et muistsete eestlaste elus oli saunal keskne koht. Heinapuu sõnul on saun ainus omamaine sakraalehitis, millele võib analoogiat leida indiaanlaste higistamistelkidest.