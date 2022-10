“Pole midagi kuulnud ja ka paemuuseumi juhataja Jaan Viktor ei tea asjast midagi,” ütles Ain Aasa, kes tegutseb paemuuseumi giidina. Paemuuseum tähistas suvel 30. sünnipäeva. Aasa sõnul on olnud jutte paemuuseumi ühinemisest sihtasutusega Virumaa Muuseumid. Talle on selgusetu, kas müüki pannakse väravatorn või selle kõrval paiknev elumaja. “Kas otsus on juba tehtud ja kelle poolt?” küsis ta ärevalt.