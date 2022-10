Nädala lind: lauk

Olgugi et mõned kannatamatumad on juba rändetee ette võtnud, püsib suurem osa laukusid meil veel paigal novembrini. On neidki kangeid, kes üldse soojemat kliimat ei otsi, veedavad terve talve meil. Neid võib mõnel aastal suisa mitusada lindu olla, aga pigem Lääne-Eesti saartel, mitte Lääne-Virumaal.

Enamik laukusid naudib talve siiski Lääne-Euroopas või lausa Põhja-Aafrikas ning saabub meie vetele tagasi märtsis. Neid on lihtne kõigi teiste veelindude seas ära tunda: süsimusta sulestiku taustal helgib kaugele nende valge laubakilp. Lähemalt vaadeldes näeme ka laukude punaseid silmi, mis pole sugugi magamatusest punased, vaid neile loomupärased. Sündides on lauguhakatistel terve pea punane ja nii kuni suureks saamiseni välja. Nii et päris mustvalge see lauguelu ei ole.