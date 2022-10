Kuues Festheart algas festivali mõtestamisega

Soome Suursaatkonna esindaja Paavo Kotiaho rõhutas, kui olulised on tänavuse Festhearti teemad eneseteostus ja religioon.

Eesti sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kõneles, et festivali poleks võimalik publiku ega korraldajateta. "Respekt selle energia, jõu ja kannatlikkuse puhul, sest see ei ole olnud alati kerge," tunnustas ta Teet Suurt ja Keio Soomeltit ning avaldas heameelt, et Rakvere linn on ettevõtmist toetamas. "Me võime olla kindlad, et Rakveres saab Festheart edasi elada ja toetatud on ka LGBT+ kogukond," lausus minister. Ta tänas saatkondi, kes on Festhearti tugevasti toetanud.

Riisalo sõnas, et ehkki tema ministriportfellis on ka võrdsuspoliitika, polegi see nii oluline kui see, kuidas me ise igapäevaselt näeme inimeste erinevusi, kas me märkame neid või mitte. "Ma arvan, et on hästi oluline, et meil on noored inimesed, kes hoolivad, märkavad, oskavad küsida ja olla kriitilised, sest ainult nii saab kogu ühiskond muutuda," kõneles minister.