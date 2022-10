20 aastaga on Eestis antud üle 800 miljoni digiallkirja

"ID-kaart ja elektrooniline allkirjastamine panid meie e-riigile aluse. Raske on ette kujutada, et peaksime käima kontorites ja ametitest asju allkirjastamas" kõneles RIA elektroonilise identiteedi osakonna juhataja Martin Lambing ja lisas, et digitaalne eluviis on inimeste igapäeva harjumuspärane osa.