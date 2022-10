Tuul on vaibumas, vaid põhjarannikul on jätkuvalt tormihoiatus

Selle nädala lõpuks tugev tuul möödub. Pühapäeval eemaldub madalrõhulohk koos vihmahoogudega Eesti kohalt Venemaale. Läänekaare tuul on mõõdukas. Päeval liigub merelt Eesti kohale kõrgrõhuhari, kuid kohati on ikka vihma võimalus. Lääne- ja loodetuul on mõõdukas, põhjarannikul puhanguline. Õhutemperatuur on öösel 3 kuni 9, rannikul kuni 11, päeval 10 kuni 14 kraadi.