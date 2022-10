Piltuudis: endine ja praegune direktor tähistasid juubelipuu

Kadrina keskkooli vilistlased on aegade jooksul istutanud kooli auks puid ja ajapikku on neist kujunenud park. Aastate jooksul on lennud istutanud vahtraid, kaski ja tammi. 70. aastapäeva auks istutatud 15 kasega ja tammega saigi alguse traditsioon, et igal kevadel istutavad abituriendid kase ja iga viie aasta järel kooli aastapäeval pannakse kasvama tamm.