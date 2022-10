Rakveres Pika tänava ümberehituse käigus kaevasid arheoloogid kolm aastat tagasi välja 57 inimese luustikud. Nüüdseks on teadlased leide uurinud ja on selge, et ehitustööde eest päästeti 15 mehe, 24 naise ning 18 alaealise maised jäänused.