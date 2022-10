Tuleval nädalal ootavad ees külmad ööd ning päeval võib vihmavarju vaja minna

Keskkonnaagentuuri teatel taandub esmaspäeva öösel kõrgrõhuhari itta ning Norra merel pöörleva madalrõhuala serv laieneb Läänemerele. Öö on sajuta, päeval tuleb kohati vähest vihma. Läänekaaretuul on öösel mõõdukas, päeval kogub edela- ja lõunatuul uuesti tugevust. Õhutemperatuur langeb selgema taeva all öösel 1 kuni 7, rannikul kuni 11 kraadini, päeval on 11 kuni 14 kraadi sooja.

Teisipäeva päeval liigub vihmasadu üle Eesti. Pilved hõrenevad ja sajuvõimalus väheneb saartel keskpäevaks, mandri lääneosas pärastlõunal ning idapoolsetes maakondades alles õhtul. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 12, puhanguti 15, rannikul kuni 18 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb ning pöördub saartel ja looderannikul läände. Sooja on 8 kuni 13 kraadi.

Kolmapäeva öösel on laialdaselt selge ja sajuta ilm. Puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3 kuni 9, öö hakul rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +6, rannikul kuni 10 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaaretuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 9 kuni 12 kraadi.