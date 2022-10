Sõjapõgenik Mariupolist: mõnda aega toitusime koerakonservidest ja õllest

Ütleme, et tema nimi on Sergei. Ta on ukrainlane, kes elab Eestis ja sai äsja siin ka töökoha. Ta tuli otse Mariupoli põrgust. Tal jäi Venemaa poolt okupeeritud aladele palju sugulasi ja ta kardab nende pärast. Seepärast palub ta oma täisnime ja nägu avalikult mitte eksponeerida. Eriti muretseb ta venna pärast, kes võidakse sundmobiliseerida Vene poolele.