Haljala kalmistult varastati 4000 euro väärtuses valla vara

Tekitatud kahju hindas Haljala valla majandusjuht Avo Bergström vähemalt 4000 eurole. Kõige kallimad olid päikesepaneelid koos akude, kontrollerite ja kaevupumpadega. Haljala kalmistul on kaks väravat ning üks selline komplekt asus mõlemas väravas. Need paigaldati sinna eelmise aasta kevadel.

Haljala kalmistuvaht Anu Koovits avastas reedel kõigepealt, et käidud on tööriistakuuris. Eelmisel õhtul oli ta ise otsmikulambiga õhtuhämaruses kalmistul töötanud ning teadis täpselt, kuidas asjad temast jäid. Haljala kalmistu tööriistakuur kalmistuvahi sõnul öösiti lukus ei käi, küll aga käib lukus kuuri sees olev eraldi nurgake, kuhu on paigutatud mõned kallimad riistad. Varganäod ei olnud sinna pääsemiseks aga lukkugi murdnud – üsna kavalalt oli nihutatud laudu ning sisenetud katuselt, selgitas Koovits. Sealtkaudu pandi pihta kaks aiakäru, kolm Fiskarsi reha, hekitangid ja mõned kanistrid kütust, millega töötab muruniiduk. Niiduk ise aga jäeti kuuri, ilmselt seetõttu, et oli teistest asjadest raskem ega mahtunud katuse kaudu välja.