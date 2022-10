Rakvere riigigümnaasiumi esimene kuu peegelpildis

Ootamatult kiiresti on täis tiksunud meie esimene kuu äsja avatud koolis. Oleme saanud mõnusa hoo sisse ja kulgeme sihikindlalt oma peamise eesmärgi suunas – saata täiskasvanuellu arukad, laia silmaringi ja analüüsioskusega inimesed. Pingutame selle nimel, et noored tahaksid ja oskaksid aktiivselt osaleda ühiskonnaelus ja panustada selle arengusse vastavalt oma oskustele ja võimetele. Tee nende eesmärkide saavutamiseks on ilmselt mõnevõrra käänuline, sest uuendused toovad alati kaasa natuke segadust.