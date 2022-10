Kas Lääne-Virumaal on tublisid noori looduskaitsjaid?

Keskkonnaministeerium kuulutab välja kaks konkurssi, et tänada inimesi, kelle viimase aasta panus keskkonnahoidliku hoiaku levitamisse on olnud märkimisväärne, nähtav ja tuntav.

Keskkonnanoore konkursiga otsitakse 7–26-aastast noort, kes on oma tegevusega näidanud, et igaühe panus keskkonnaprobleemide esile tõstmisel on oluline ning see mõjutab teisi muutma oma käitumist loodust säästvamaks.