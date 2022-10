Vergi külarahvas valutab südant raamatukogu pärast

Vergi seltsimaja, raamatukogu ja külaplats on kõik ühel kinnistul. Vallajuhtide sõnul tuleb neid aga vaadelda eraldi. Vilgas seltsielu käib piirkonnas suvel, vallajuhtide hinnangul pole see aga piisav, et hoida töös alakasutatud raamatukogu.

Foto: Evelin Sammel